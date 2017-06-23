Bingöl'de arının soktuğu kişi öldü

Bingöl merkez Ağaçeli köyünde bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Bingöl merkez Ağaçeli köyünde bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Ağaçeli köyünde oturan Salih Kersin (45), bahçesinde arı kovanlarıyla uğraşırken, arıların saldırısına uğradı.



Yakınları tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kersin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenilen Kersin'in daha önce de iki kez arı sokması sebebiyle tedavi gördüğü belirtildi.