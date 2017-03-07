Bingöl'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik TSK, emniyet unsurları ve güvenlik korucularının yer aldığı 7 bini aşkın personelin katılımıyla başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Operasyonu" ile eş zamanlı Bingöl 49. Komando Tugay Komutanlığınca Genç ilçesi kırsalında "Şehit Binbaşı Turgay Çelik" operasyonunun gerçekleştirildiği belirtildi.



Operasyonda, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, 2 M16 piyade tüfeği, 1 kanas, 1 biksi, 5 namlulu silah ile telsiz ele geçirildiği kaydedildi.