Bingöl'de 223 korucu göreve başladı

Bingöl'de, emekli güvenlik korucularının yerine alınan 223 kişi yemin ederek göreve başladı.

Bingöl'de, emekli güvenlik korucularının yerine alınan 223 kişi yemin ederek göreve başladı.



Korucuların göreve başlaması dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında yemin töreni gerçekleştirildi.



Vali Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada, terörle mücadelenin kolaylaştığını söyledi. Güvenlik korucularına yeni görevlerinde başarı dileyen Köşger, "Sağlık, huzur ve esenlik içinde ülkemizi daha müreffeh, kalkınmış, yaşanılası bir ülke haline getirmek için hep birlikte omuz omuza bir mücadeleye başlamış bulunuyoruz. Daha doğrusu devam etmekte olan bir mücadeleye sizler de katıldınız ve bu mücadeleyi daha iyi noktaya taşımak için sizler de bu işe gönül ve omuz verdiniz." dedi.



Vali Köşger, Bingöl halkının her zaman vatanına, bayrağına, mukaddesatına, istiklal ve istikbaline sahip olduğunu ifade ederek, vatan ve millet uğruna verilen mücadeleden hiçbir zaman geri durmadığını belirtti.



Mücadele neyi gerektiriyorsa Bingöllülerin gereğini yaptığını dile getiren Köşger, bugüne kadar vatan uğruna yüz binlerce şehit ve gazi verildiğini, yeni göreve başlayan korucuların da aynı inanç ve azimle mücadele edeceğine inandığını kaydetti.

"TERÖRLE MÜCADELE KOLAYLAŞMIŞTIR"



Bu vatanın elde kolay tutulmadığını vurgulayan Köşger, tarihin bütün evrelerinde hep ateşle sınandığını, imtihana tabi tutulduğunu söyledi. Köşger, şunları kaydetti:



"O imtihanları her aşamada alnımızın akıyla aştık. Bundan sonra da şu nokta çok önemli; şimdiye kadar mücadele belki zorluydu, çetindi, yokuş yukarıydı ama Allah'ın izniyle şunu size özgüvenle ve bir tahmin, temenni değil bilerek söylüyorum; Allah'ın izniyle bundan sonra bu terörle mücadele kolaylaşmıştır, yokuş aşağı doğru gitmektedir. İşin kolay kısmına denk geldiniz. Ve burada sizin duracağınız, sergileyeceğiniz tutum, davranış bu işin daha da kolaylaşmasını, daha da kısa sürede başarıya ulaşmasını sağlayacaktır. Bu noktada da sizlere güvenimiz tamdır."



İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hakan Bayer de yemin eden koruculara yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.



Törene, 49. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Ersin Altay, Belediye Başkan Vekili Sabri Alkış, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Bingöl Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Salih Kişi ve korucu aileleri katıldı.