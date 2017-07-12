Bingöl kırsalına hava harekatı

Terörle mücadele kapsamında Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalına yönelik hava harekatında 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, sabah saatlerinde Bingöl'ün Yayladere ilçesinde devam eden hava destekli operasyon kapsamında, askeri birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik silahlı İHA ile hava harekatı düzenlendi.



Harekat sonucu 5 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan hava araçları emniyetle üslerine döndü.



SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ



Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, dün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Ağaçyolu köyü çıkışında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.



Operasyonda, toprağa gömülü piyade tüfeği, 3 şarjör ve 300 fişeğin bulunduğu belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerince bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla il genelinde yürütülen terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.