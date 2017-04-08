Bingöl Devlet Hastanesi hizmete açıldı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "16 Nisan'da milletin sözünün üstüne başkasının hiç söz söylemeyeceği bir Türkiye'ye uyanacağız. Bu Bingöl'ün, 80 milyon Türkiye'nin eseri olacak." dedi.

Bakan Akdağ, 250 yataklı Bingöl Devlet Hastanesinin açılış törenine katılmak üzere geldiği Bingöl Havalimanı'nda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Yavuz Selim Köşger, AK Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ve Belediye Başkanı Yücel Barakazi tarafından karşılandı.



Saray Mahallesinde düzenlenen törende konuşan Bakan Akdağ, sağlık ailesinin şifaya vesile olması için Bingöl'ün güzel bir fırsata kavuştuğunu söyledi.



Akdağ, şifanın Allah'tan olduğuna işaret ederek, "Şifayı doktorlar, hemşireler, hastaneler cihazlar veremez. Bizim vazifemiz bu şifayı Cenabıhakkın vermesi hususunda vesile olmak, bunun için gerekli tesisleri yapmak, cihazları koymak, çalışanları temin etmek ve sizin hizmetinize takdim etmektir." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin sağlık alanında büyük değişim ve dönüşüm yaşadığını vurgulayan Akdağ, eskiden hamileler için dahi ambulans verilmezken, bugün bütün hastalar için gerektiğinde hava ambulansları tahsis edildiğini vurguladı.



Sağlığın çok önemli bir mesele olduğunu kaydeden Akdağ, "Çünkü hamile annemizin karnındaki bebekten kabre gidene kadar hep sağlıkla ilgili ihtiyaçlarımız oluyor. İnsan hastalanmadan da hastalığın kıymetini anlamıyor. Hastalanıp da eğer ihtiyaç duyduğunuz sağlık hizmetine erişemezseniz asıl felaket de o zaman başlıyor." dedi.