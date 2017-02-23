Binali Yıldırım raketleri yaptırıyorlar

Türkiye Badminton Federasyonu, sporcuların kullanacağı ve üzerinde Başbakan Binali Yıldırım'ın isminin yazılı olacağı 20 bin raket yaptırıyor.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, bir program kapsamında geldiği Bursa'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de badmintonun her geçen gün daha fazla ilerlediğini, şu anda ülke genelinde yaklaşık 75 bin lisanslı sporcuya sahip olduklarını söyledi.



Badmintonda başarıyı yakalamak adına yoğun çalıştıklarının altını çizen Özmekik, bu çerçevede gelecekten de ümitli olduklarını vurguladı.



Özmekik, federasyon olarak sporcuların kullandıkları raketleri Çin'de yaptırdıklarını aktararak, "Sporcularımız için dünyanın en ünlü maç raketleriyle eş değer kalitede raketler ürettiriyoruz. Ünlü marka raketlerin tanesi 700-800 lira iken biz 50-70 lira arasında yaptırıyoruz." dedi.



Son olarak Çin'e 20 bin adet raket siparişi verdiklerini dile getiren Özmekik, şunları kaydetti:



"Devlet büyüklerimiz adına raketler üretip milli sporcularımıza kullandırıyoruz. Daha önce üzerinde 'RTE 2014', 'RTE 2023', 'Melih Gökçek' yazılı raketler yaptırmıştık. Şimdi de sayın Başkanımız Binali Yıldırım adına raketler hazırlatıyoruz. Binali Yıldırım raketleri üretimde. Milli sporcularımız olimpiyatlara Binali Yıldırım raketleriyle hazırlanacak. Bunun dışında yine daha önce üzerinde 'Osmanlı', 'Türk', olimpiyat sporcularımız 'Neslihan Yiğit' ve 'Özge Bayrak' isimlerinin yazılı olduğu raketler hazırlatmıştık. Şu anda milli sporcularımız bu raketlerle antrenman ve maç yapıyorlar."



Murat Özmekik, Başbakan Binali Yıldırım isminin üzerinde yazılı olacağı raketlerin birkaç ay içinde kendilerine teslim edileceğini ve sporculara dağıtacaklarını sözlerine ekledi.