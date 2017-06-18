Binaların deprem riski internetten öğrenilebilecek

ODTÜ Teknokent'te hizmet veren bir firmanın geliştirdiği uygulamayla vatandaşlar internet üzerinden ücretsiz olarak binalarının depreme karşı risk değerlendirmesini yapabilecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent'te hizmet veren bir firmanın geliştirdiği "İnternet Tabanlı Deprem Risk Analiz Sistemi" uygulaması ile vatandaşlar internet üzerinden ücretsiz olarak binalarının depreme karşı risk değerlendirmesini yapabilecek.



Deneme aşaması tamamlanarak hayata geçirilen uygulama ile Ege ve Marmara Bölgeleri öncelikli olmak üzere 81 ilin riskli bina dağılım haritasının çıkarılması da hedefleniyor.



ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Türer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Özellikle son günlerde birçok deprem oluyor ve ülkemizin yüzde 90'dan fazlası deprem riski altında, o yüzden bu ön değerlendirme ile içiniz daha rahat edebilir ve depremlerde binanızın performansıyla ilgili bir ön bilgi sahibi olabilirsiniz."



Türer, "Geliştirdiğimiz uygulama ile bütün Türkiye'deki bina stoğunu çok hızlı bir şekilde depreme karşı değerlendirme şansımız olacak." dedi.



"ÖN DEĞERLENDİRME İLE İÇİNİZ DAHA RAHAT EDEBİLİR"



Prof. Dr. Türer, uygulamaya "www. analiz.yapidestek.com.tr" adresinden ulaşıldığını belirterek, kullanımına ilişkin detayları da paylaştı.



Kişilerin internet bağlantısı olan bir bilgisayar üzerinden web adresine girerek kayıt yaptırmaları gerektiğini belirten Türer, sonra açık adresle ya da harita üzerinden değerlendirmesini almak istedikleri binanın seçildiğini söyledi.



Türer, ilk olarak uygulama üzerinden binanın bulunduğu bölgenin deprem ivmesine bakıldığını ve daha sonra kullanıcılara görsellerle desteklenen "Binanızda kaç kat var? Binanız hangi yıl yapıldı? Binanızda çıkma veya balkon var mı?" gibi sorular yöneltildiğini kaydetti.



Vatandaşların verdiği yanıtlara göre binalar için puanlama yapıldığını anlatan Türer, seçilen 4 farklı analiz yöntemi sonucunda binalara "riskli, hafif riskli ya da risk bulunmadığı"na ilişkin kapsamlı bir değerlendirme raporu hazırlandığını aktardı.



