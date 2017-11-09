Bina bazlı dönüşüm, doğru bir dönüşüm değil

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "Bina bazlı dönüşüm, doğru bir dönüşüm değil. Aslında risk taşıyan binalar için doğrudur, yenilemek lazım ama şehircilik ilkeleri açısından ada bazlı bir dönüşüm gerekiyor." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Özhaseki, Şehircilik Şurasına ilişkin, "Türkiye'nin ortak aklının şehircilik hususunda almış olduğu kararları bugün topluma açıklayacağız. Peki açıklayınca ne olacak? Bütün bu yapılanları yavaş yavaş yasalarımıza dercedeceğiz. Onları yasa haline getirmeye çalışacağız." dedi.



"Bina bazlı dönüşüm, doğru bir dönüşüm değil. Aslında risk taşıyan binalar için doğrudur, yenilemek lazım ama şehircilik ilkeleri açısından ada bazlı bir dönüşüm gerekiyor." diyen Özhaseki, "Çünkü oranın sosyal donatısını yeniden hesaplıyorsunuz. Okulunu, yeşil alanını, camisini, yollarını, kaldırımlarını yeniden hesaplıyorsunuz." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki yapılaşmaya ilişkin sözlerine ilişkin Bakan Özhaseki, şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şey silüetle ilgili. Silüet noktasında son 20 yılda baktığımızda o yüksek kuleler gibi gördüğümüz binaların yapılması hususunda bir hata olduğunu herkes zaten kabul ediyor ama şunu da bilelim ki dünyanın her yerinde o tür yüksek katlılar var ama biraz daha belli yerlere toplanmış, altyapısı ve oranın ulaşımı çözülmüş yerler. İstanbul'da biraz dağınık olduğu gözüküyor. Bu konuda bir hatadan bahsedilebilir."



'KİMSE KENDİNİ KENARA ÇEKMEMELİ'



Özhaseki, "Şehirlerdeki sorumluluk ortak sorumluluktur. Bütün yöneticilerin sorumluluğu vardır, vatandaşın da sorumluluğu vardır. Kimse kendini kenara çekmemeli. Bunu zorlayan vatandaş, onu da söyleyelim. Gidip de vatandaşı evinden çıkartıp 'Bir kat daha fazla yap' demiyoruz ki. Ortak sorumluluğumuz var. Bunu objektif konuşmak, doğruyu söylemek lazım ama bundan sonra artık bunlara izin verilmemesi gerekiyor. O noktada titiz bir çalışmanın içerisindeyiz." dedi.



'BİZİM YAPTIĞIMIZ MAZLUM İNSANLARIN YARASINI SARMAK'



Terörden zarar gören il ve ilçelerle ilgili Özhaseki, şöyle konuştu:



"7 bölgede yoğun çatışma yaşandı. Bu bölgedeki yıkılan az ve çok hasarlı yapı sayısı 70 bin civarında. Bunun 26 bini ağır hasarlı, yani yıkmak zorunda olduğumuz ve ev vermek durumunda olduğumuz vatandaşların konutları. Diğer kısımlar az hasarlı olduğu için onların parası ödendi. Öbür konutların hepsinin yapımına başladık, bir kısmı bitti teslim ettik, bir kısmı da devam ediyor, yakında teslim edeceğiz. En geç 6 ay içerisinde bütün konutlar bitecek ve hak sahiplerine vereceğiz, onda bir sorun yok."



Bakan Özhaseki, "Devletin iki tane eli var. Biri kudret eli, bu kötüye, anarşiste vurur ama bir de rahmet eli, şefkat eli var. Bu da yaraları gider sarar. Bizim yaptığımız doğrusu oradaki o mazlum insanların yarasını sarmak. Bunun böyle net bilinmesi lazım." diye konuştu.



