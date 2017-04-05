Bin 317 kanun kaçağı bir gecede yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin 71 bin görevliyle yaptığı denetimlerde, aranan bin 317 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Halkla İli̇şki̇ler ve Protokol Dai̇re Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince ortak gerçekleştirilen "Güven Huzur Türkiye-4" uygulamasına ilişkin bilgi verildi.



"HUZUR TÜRKİYE-4" OPERASYONU



Buna göre, denetimlere polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 13 bin 92 ekip, 12 hava aracı, 82 deniz aracı, 371 dedektör köpeği, 71 bin 284 görevli katıldı.



Uygulamaları, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutanı Bülent Olcay Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla takip etti.



ARANAN BİN 317 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Şehir giriş ve çıkışları ile önceden tespit edilen 7 bin 266 hassas noktada yapılan çalışmalarda 52 bin 530 kişi kontrol edildi. Aranan bin 317 kişi kontroller sırasında yakalandı.



Kimlik kontrolünden geçirilenlerden 496 kişi gözaltına alınırken, bin 310 kişi hakkında da adli veya idari işlem uygulandı.



Kişilerin üstleri ve araçlarda yapılan aramalarda 56 tabanca, 50 av tüfeği, 831 mermi, 282 kesici delici alet, 26 kurusıkı tabanca, 68 gram eroin, 7 kilo 139 gram esrar, 48 gram uyuşturucu hap, bin 6 captagon, 26 bin 671 paket kaçak sigara, 398 litre kaçak içki, 5 parça tarihi eser bulundu.



Yollarda oluşturulan noktalarda kontrol edilen 170 bin 961 araçtan 93'ünün arandığı belirlendi. Denetlenen araçlardan 5 bin 432'sine ilgili cezai işlem uygulandı, bin 670 araç trafikten men edildi.



Kontrol edilen 21 bin 510 iş yerinden bin 866'sının sorumlularına cezai işlem uygulandı, 74 iş yeri hakkında da kapatılma işlemi yapıldı.