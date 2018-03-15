BİM durmuyor ! PS4 ve İphone X 'den sonra sıra onda...

BİM, PS4 ve İphone X satışından sonra Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör satacak.

PS 4 ve iPhone X satışı ile gündeme gelen Türkiye’nin en önemli perakende zincirlerinden BİM şimdide Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak. Üstelik yarı fiyatına !

BİM marketler zinciri daha önce satışa sunduğu Apple marka ürünlerden oldukça pozitif tepkiler almış ve marketlerinde uzun kuyruklar oluşmasına neden olmuştu. BİM şimdi ise çok beğenilen Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörü yarı fiyatına satmaya hazırlanıyor.

Posta’nın haberine göre piyasa değeri 230 ile 250 TL arasında değişiklik gösteren Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör, BİM marketler zinciri tarafında 129 TL lik fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Ürünlerin 16 Mart Cuma günü itibari ile raflarda yerini alması bekleniyor. Daha önce İphone X ve PS4 satışı sırasında marketlerinde uzun kuyruklar oluşturan BİM’in bu sefer Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satışından nasıl tepki alacağı merak ediliyor.

Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör

BİM marketler zincirinde satışa sunulacak bu yeni ürünü neredeyse yarı fiyatına satın alabilirsiniz. Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörün teknik özelliklerine gelecek olursak, 85 Hz – 20 KHz frekans aralığında ses deneyimi, 2 kanallı stereo özelliğe sahip, 2 x 3W gücünde hoparlörü, Aux ve hafıza kartı desteği de bulunuyor.

BİM Teknoloji Ürün Yelpazesini Genişletiyor

Daha önce İphone X ve PS4 satışı yapan BİM şimdi ise Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satışı yapacak. BİM ayrıca Vestel Venüs E5000 akıllı telefonun satışına da başlayacak. Bu akıllı telefonun fiyatı ise 499 TL olarak belirlenmiş. BİM marketler zinciri teknoloji ürün yelpazesini günden güne arttırırak market zincirleri arasında dikkat çekiyor.