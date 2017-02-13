Bilic disiplin kuruluna sevk edildi

İngiltere Futbol Federasyonu, West Bromwich Albion maçındaki uygunsuz davranışı nedeniyle tribüne gönderilen West Ham United'ın Hırvat teknik direktörü Bilic'i disiplin kuruluna sevk etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Hırvat teknik direktörü Slaven Bilic, West Bromwich Albion maçındaki uygunsuz davranışı nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.



İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, West Bromwich Albion maçında uygunsuz davranışta bulunduğu gerekçesiyle hakem tarafından tribüne gönderilen Bilic hakkında disiplin soruşturması açıldığı bildirildi.



Bilic, West Ham United'ın sahasında West Bromwich Albion ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında yedikleri golün ardından bir televizyon mikrofonunu yere atarak kırdığı için hakem kararıyla tribüne gönderilmişti.



Hırvat teknik adamın, 16 Şubat'a kadar karara itiraz etme hakkı bulunuyor.