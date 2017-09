Bilgisayarda oyun bağımlılığı hastanede bitti

Antalya'da saatlerce bilgisayar başında oyun oynadığı için hareketsiz kalan sol bacağındaki toplar damarında kan pıhtılaşması oluşan lise öğrencisi, operasyonla sağlığına kavuştu.

Antalya'da saatlerce bilgisayar başında oyun oynayan 15 yaşındaki lise öğrencisi, sol bacağındaki hareketsizlik nedeniyle başvurduğu hastanede, Derin Ven Trambozu (Derin toplardamar içinde kan pıhtısı oluşması) hastalığı teşhisiyle tedaviye alındı.



Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojileri Lisesi öğrencisi Sinan Can Demir, yaz tatilinde günde 5-6 saat bilgisayarda oyun oynadı. Yaklaşık bir hafta önce sol bacağında şişkinlik ve ağrı oluşan Demir, bir gün sonra da bacağının üzerine basamamaya başladı.



Önce topallayan, sonra da yürüyemez hale gelen Sinan Can Demir, ailesiyle Atatürk Devlet Hastanesine başvurdu.



Demir'e burada yapılan kontrollerde, uzun süre hareketsiz kalan kişilerde oluşan Derin Ven Trambozu hastalığı teşhisi konuldu. Hastanenin Kalp Damar Cerrahisi Bölümünden Uzm. Dr. Birkan Akbulut tarafından anjiografi uygulanan öğrencinin damarındaki pıhtılaşma giderildi.



Operasyonun ardından Sinan Can Demir, sağlığına kavuştu.



HAREKETSİZLİK HASTALIĞI TETİKLİYOR



Birkan Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın derin venlerinde aşırı hareketsizlik nedeniyle pıhtılaşma oluştuğunu vurguladı.



Hareketsizliğin hastalığı tetikleyen en önemli risk faktörü olduğuna dikkati çeken Akbulut, "Damar içine bir katater yerleştirerek pıhtıyı eritici bir tedavi uyguladık. Damarı tamamen açıldı. Gençler ne yazık ki bilgisayar başında uzun süreler geçiriyor. Bu süreler biraz daha kısıtlanmalı. Dışarıda vakit geçirmeleri, hareket etmeleri ve spor yapmaları sağlanmalı. Aileleri de onlara öncülük etmeli." dedi.



"BİLGİSAYAR BAŞINDA SÜREKLİ OYUN OYNAMAYIN"



Lise öğrencisi Demir ise yaz tatilinde herhangi bir spor aktivitesi yapmadığını, zamanının çoğunu evinde sürekli oyun oynayarak geçirdiğini belirtti.



"Oyunlar bende bağımlılık yaptı. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyordum. Önce bacağım şişti, ardından ağrılar başladı. Yürüyemez hale gelince hastaneye başvurdum" diyen Sinan Can Demir, yaşıtlarına bilgisayar başında sürekli oyun oynamamaları ve hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu.