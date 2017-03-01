Bilgemiz Aliya İzzetbegoviç belgeselinin galası yapıldı

Bosna Hersek'in bağımsızlığının 25. yılı kapsamında hazırlanan "Bilgemiz Aliya İzzetbegoviç" belgeselinin ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in bağımsızlığının 25. yılı kapsamında hazırlanan "Bilgemiz Aliya İzzetbegoviç" belgeselinin ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.



Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki galada gösterilen "Bilgemiz Aliye İzzetbegoviç" belgeselinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İzzetbegoviç'le ilgili düşüncelerine yer verildi.



Belgeselde "Merhum İzzetbegoviç ile son olarak vefatından çok kısa süre önce bir araya gelme imkanı bulmuştuk" ifadesini kullanan Erdoğan, Avrupa'daki bir programdan Türkiye'ye dönerken Saraybosna'ya gittiklerini anlattı.

"BOSNA HALKI HİÇ ŞÜPHESİZ HAKLARINI ONA HELAL ETMİŞLERDİR"



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Ben sağlık durumu ağırlaşan bilge lideri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiştim. Kendisi bu sohbetimizde ellerimi tutarak bana önce 'Dualarımız sizinle' dedi. Arkasından da 'Bosnamı koruyun, Bosnama sahip çıkın, buralar hep Evlad-ı Fatihandır, o size emanettir.' vasiyetinde bulundu.



Aliya vefat ettiğinde ben Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teydim. Daha sonra kendisini de kaybettiğimiz büyük yazar Cengiz Aytmatov ile Aliya'nın anısı üzerinden müşterek dünyalarımızla ilgili coşkulu bir sohbet gerçekleştirmiştik. Merhum Aliya'nın vasiyetini yerine getirmek için bugüne kadar tüm gücümle çalıştım, çalışmaya devam ediyorum, devam edeceğim.



Savaş sırasında ve sonrasında ortaya koyduğu irade, genelin şartları içinde yapılabileceklerin herhalde en iyisiydi. Aliya'nın, Srebrenitsa başta olmak üzere kendileri için ne kadar büyük bir mücadele verdiğini gayet iyi bilen Bosna halkı hiç şüphesiz haklarını ona helal etmişlerdir."

"BALKANLARIN SON OSMANLISIYDI"



Barış adamı İzzetbegoviç'in "daha fazla kan dökülmesin" kaygısı taşıdığını vurgulayan Ömer Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Medeniyet perspektifinden bakan gerçek bir bilgeydi. Kişiliği, düşünce dünyası, tüm hayatına yayılan mücadelesiyle Balkanların son Osmanlısıydı. Türkiye dostuydu. Onun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile aralarındaki son konuşmalar bir ufuk ve öngörü belgesidir, unutulamaz ve unutulmamalıdır. İnanıyoruz ki o günkü Türkiye, bugünkü güçlü Türkiye olsaydı şüphesiz tarih başka seyrederdi."



Ömer Erdoğan, İzzetbegoviç'in bir lider ve fikir adamı olduğunu belirterek, "Balkanlar, çeşitli fetret dönemlerinde uğradığı istilalara ve ekilen kin ile nefret tohumlarına rağmen mayasını olduğu gibi saklamış sağlam bir coğrafyadır." dedi.



Galaya, kalabalık bir davetli topluluğunun yanı sıra belgeselde Aliya İzzetbegoviç'in hayatı ve ülkesinin bağımsızlığı için verdiği mücadeleye ilişkin görüşlerine yer verilen akademisyenler de katıldı.