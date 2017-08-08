‘Bilge Kral’ Aliya İzzetbegoviç

Aliya İzetbegoviç'in mirası Saraybosna'da yaşatılıyor.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in mirası, vefatından önce yaşadığı başkent Saraybosna'daki mütevazi evde ve kişisel eşyalarının sergilendiği Aliya İzetbegoviç Müzesi'nde yaşatılmaya devam ediyor.



2003 yılında vefat eden Boşnak liderin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği ve bugün ilk katı Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi (BİGMEV) tarafından kullanılan mütevazi evin üst katı ise Aliya'nın hatıralarına ev sahipliği yapıyor.



BİGMEV Bosna Hersek Müdürü Samir Vildic, merhum Aliya'nın vaktinin büyük bir çoğunluğunu kitaplarıyla geçirdiğine işaret ederek "Evdeki kitaplıkta rahmetli cumhurbaşkanına ait bin 400 kitap var. Kitaplarının geri kalan kısmı ise Aliya İzetbegoviç Müzesi'nde ve çocuklarında bulunuyor." dedi.



Vildic, Aliya'nın kitaplığındaki kitapların birçoğunun yazarları tarafından bizzat imzalandığına dikkati çekerek eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun da "Alternatif Paradigmalar" isimli kitabına "Kişiliğinde ilmi, siyaseti ve cihadı birleştiren ülkesinin en büyük devlet adamına" notunu yazdığını aktardı.



"ALİYA'NIN BURADAKİ MANEVİYATINI HİSSEDİYORUZ"



İzetbegoviç'in evinde basında yer almayan fotoğraflarının da bulunduğunu söyleyen Vildic, Aliya'nın oturma odasında dikkati çeken en önemli detaylardan birisinin evin duvarlarında asılı tek nesne olan Kabe'nin altın işlemeli örtüsü olduğunu ifade etti.



Vildic, "Kabe örtüsünün bir parçasını rahmeti Aliya'ya Suudi Arabistan Kralı hediye etti. Suudi Arabistan Büyükelçisi bu hediyeyi takdim etmeye geldiğinde İzetbegoviç'in yaşadığı bu evin bir cumhurbaşkanının evi olamayacağını düşünmüş ve birkaç kere gidip gelmiş. Ancak İzetbegoviç'in alçakgönüllü kişiliğini gören büyükelçi daha sonra hediyeyi sahibine ulaştırmış." ifadelerini kullandı.



Vildic, Aliya'nın Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta birkaç kez ev değiştirmek zorunda kaldığını anımsatarak İzetbegoviç'in yanında her zaman kitaplarını, uydu telefonunu ve faks makinesini götürdüğünü belirtti.



İzetbegoviç'in evindeki Kur'an-ı Kerim'in de Aliya'nın bıraktığı gibi muhafaza edildiğini söyleyen Vildic, Aliya'nın sağlık sorunları nedeniyle siyaseti bıraktıktan sonra arkadaşlarıyla vakit geçirdiği ve fikir alışverişinde bulunduğu odada ise bugün, kendisine takdim edilen hediyelerin sergilendiğini aktardı.



Vildic, 2010 yılında kurulan BİGMEV'in Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla çalıştığını ifade ederek "Bizler rahmetli Aliya'nın buradaki maneviyatını hissediyoruz ve bu hissin projelerimizin başarısına yansıdığını düşünüyoruz. İzetbegoviç, evinin Bosna Hersek'in faydasına kullanılmasını vasiyet etmişti. Bizler de bu vasiyetini yerine getirdiğimiz kanaatindeyiz." dedi.



"BOSNA HERSEK ONUN SAYESİNDE AYAKTA KALDI"



Saraybosna'da 2007 yılından beri faaliyet gösteren Aliya İzetbegoviç Müzesi de merhum Boşnak liderin Bosna Savaşı zamanında giydiği askeri üniformadan, kullandığı kaleme kadar birçok kişisel eşyasını korumaya devam ediyor.



Müzenin Müdür Yardımcısı Nervan Dizdar, İzetbegoviç'in 1990 yılında bugün de aktif olan en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi'ni (SDA) kurduğunu hatırlatarak "Savaş günleri Bosna Hersek tarihinin en ağır günleriydi. Savaşın İzetbegoviç önderliğinde yürütülmesi bizim şansımızdı. O, bizi en zor günlerden kurtuluşa götürdü. Bosna Hersek onun sayesinde ayakta kaldı." dedi.



Dizdar, 2003 yılında vefat eden İzetbegoviç'in vasiyeti doğrultusunda Kovaçi Şehitliği'ne defnedildiğini belirterek Aliya'nın doğumunun 92. yılı kapsamında müzenin de bugün ve yarın 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceğini aktardı.