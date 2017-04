"Bilge Bir Hayat" paneli

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından ilahiyatçı Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu onuruna Türkiye Diyanet Vakfı'nda "Ustalara Saygı" başlığıyla "Bilge Bir Hayat" paneli düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Bugün Rusya'nın St. Petersburg şehrinde meydana gelen terör saldırısından dolayı, bütün insanlık ailesini tehdit eden bütün saldırıların son bulmasını Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.



"BİLGE BİR HAYAT" PANELİ



Görmez, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından ilahiyatçı Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu onuruna Türkiye Diyanet Vakfı'nda "Ustalara Saygı" başlığıyla düzenlenen "Bilge Bir Hayat" panelindeki konuşmasına, Rusya'da gerçekleşen saldırıyı kınayarak başladı.



Bu tür saldırıların bütün insanlığı tehdit ettiğini belirten Görmez, "Bugün Rusya'nın St. Petersburg şehrinde meydana gelen terör saldırısından dolayı, bütün insanlık ailesini tehdit eden bütün saldırıların son bulmasını Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.



Görmez, KAGEM tarafından başlatılan "Ustalara Saygı" programlarının çok önemli olduğunu belirterek, bu etkinliklerle her ay, Türk ilim hayatına büyük emek vermiş fikir insanlarının tanıtılacağını dile getirdi.



Mehmed Said Hatiboğlu'nun da katıldığı etkinlikte, aslında Hatiboğlu gibi hocaları tanıtmaya gerek olmadığını kaydeden Görmez, böyle programlara ve tanıtımlara yeni nesil gençlerin ihtiyaç duyduğuna işaret etti.



Görmez, Hatipoğlu'nun herkese biyografi kitapları okunmasını tavsiye ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Hatipoğlu, kadim alimlerimizin hayatlarını ne kadar okursak, bugüne onları ne kadar taşıyabilirsek, kendi hayatımızda da onları örnek alabileceğimizi ifade ederdi ama yaşayan alimlerimiz, yaşayan hocalarımız için bu şekilde çeşitli programlar yapmak, çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak, bize çok şey katacaktır diye düşünüyorum.



Alimleri ikiye ayırıyorum. İlki kendi halinde alim olmuş, ilim dünyamıza hizmet etmiş hocalar. Bir de sadece alim değil, aynı zamanda mektep haline gelen, bir ocak haline gelen ve pek çok insanın da istifade ettiği, bilgiden nasıl istifade edileceğini bize öğreten, bize usul öğreten, metodoloji öğreten, Kuran-ı Kerim'e, sünnete, tarihe, varlığa, kainata nasıl bir usul ile bakmamız gerektiğini öğreten alimlerimiz vardır. Hatipoğlu hocamız, böyle bir alimdir."



Panelde, Prof. Dr. Mehmet Said Hatiboğlu'nun hayatının anlatıldığı kısa film gösterildi ve tasavvuf konseri verildi.