Bilecik'ten 'evet' sesleri yükseldi

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla gerçekleşen "Memur-Sen'e Davet Tercih Evet" adlı programda istikrarın daimi olması adına 'evet' sesleri yükseldi.

Bilecik'te Dursun Fakih İHL Ortaokulunda Bilecik Memur-Sen tarafından düzenlenen programa, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ile Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın katılım gösterdi.



"Memur-sen Neden Emekliyor?" adlı video sunumuyla başlayan programın devamında Bilecik Memur-Sen İl Temsilcisinin konuşması yer aldı.



AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'ın konuşmasıyla devam eden programda Karabıyık Halk oylamasında 'hayır' görüşünü savunan siyasi kesime mizahi göndermelerde bulunurken 17 Nisan sabahına Memur-Sen ailesiyle birlikte çok güçlü bir 'evet' ile uyanmayı temenni etti.



Son olarak Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın kürsüde yerini aldı.



Yalçın konuşmasında mümkün oldukça örneklemelerde bulunarak şiirsel bir anlatım ile tüm salonun dikkatini ayakta tuttu. Memur-Sen'in ülkedeki konumunu, durumunu ve izleyecekleri hedefleri vurgulayan Yalçın, "Göz yaşı ve alın terinin rengi dünyanın her yerinde aynıdır" diyerek hiçbir ayrım yapmaksızın birlik ve beraberliğin önemine değindi.



Türkiye'nin geçmişten bugüne geçirmiş olduğu istikrarsız sürecin 16 Nisan'da evet ile son bulacağını ifade eden Yalçın, 94 yılda 65 hükümet gören Türkiye'nin iç karışıklıklar ve döngüsel olarak yaşanan darbeler ile mücadele etmekten belinin doğrulamadığını ve bu durumdan dış güçlerin nasıl beslendiğini açıkladı.



'Hayır' terchinin, Türkiye'nin zararını amaçlayan iç-dış tüm kesimler ile nasıl kesiştiğini ifade eden Yalçın, Türkiye'nin ilk defa 5 yıllık istikrarı satın alacağı bir zemine yaklaştığını bu sebepten bazı kesimlerin fazlaca tedirgin olduğunu, istikrarsız dönemlerde her daim bir tarafın kazanıp bir tarafın kaybettiğini ancak 16 Nisan ile gelecek olan istikrarın her iki taraf içinde kalıcı süreçte kazanç sağlayacağını bu niyetle yalnız kalplerin değil kalıplarında halk oylamasında ortaya konulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Ahmet Meşe/bilecikhaber.com.tr