Bilecik'te kaçak kazıya tutuklama

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarihi konakta kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde M.Ö'ye ait tescilli tarihi konakta kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı.



Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, izinsiz kazı yapan K.A. (43), M.E. (47), L.Ç. (35), H.K. (28) ve E.N'yi (24) suçüstü yakaladı.



Çok sayıda kemik ve küplere el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.