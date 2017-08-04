Bilecik'deki merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilecik merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma kapsamında 28 Temmuz'da İstanbul, Bursa, Sakarya ve Bilecik'te eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 11 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.