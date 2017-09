Bilanço küçültmesi kademeli ve tahmin edilebilir olacak

Fed Başkanı Yellen, "Bilanço küçültmesi kademeli ve tahmin edilebilir olacak." dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, bilanço küçültmesinin kademeli ve tahmin edilebilir olacağını söyledi.



Yellen, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) eylül ayı toplantısına ilişkin kararların yayımlanmasının ardından basın mensupları ile bir araya gelerek, sunum yaptı.



Sunumunda, ekonomik faaliyetlerin bu yıl ılımlı şekilde artmaya devam ettiğini belirten Yellen, iş gücü piyasasının dengeye kavuştuğunu ve biraz daha güçlenmesini beklediklerini kaydetti.



Yellen, ABD'de yaşanan kasırgalar nedeniyle ekonominin daha olumsuz şartlara maruz kaldığını ifade ederek, "Her ne kadar kasırgalar nedeniyle olumsuz şeyler yaşansa da bunların ekonomiye ciddi bir etkisi olmayacak. Kasırgaların etkili olduğu bölgelerde, beklentilerimizin üzerinde iş gücüne yeni katılımlar olabilir. İşsizlik maaşı ve sigortası için yapılan ilk başvurulara baktığımızda kasırgaların etkili olduğu bölgelerde başvuruların arttığını görüyoruz ancak böyle bir etki nispeten kısa sürede toparlanacaktır." diye konuştu.



Yellen, enflasyon beklentilerinin hala iyi çıpalanmış durumda olduğunu vurgulayarak, kasırgalar nedeniyle benzin fiyatlarındaki yükselişin enflasyonda artırıcı bir etki yarattığını, ancak bunun geçici olduğunu dile getirdi.



Enflasyon ile ilgili şartların mükemmel olmadığını, Komite'nin bu konudaki gelişmeleri yakından takip ettiğini anlatan Yellen, "Orta vadeli enflasyon ve istihdam hedefleri doğrultusunda, ihtiyaç duyulduğu sürece Komitemiz para politikasını kullanacaktır. Komitemiz, faiz oranını ekonominin genel gidişatına göre kademeli olarak artırmayı hedeflemektedir. Böylece maksimum istihdamın sağlanması, iş gücü piyasasının desteklenmesi ve enflasyonun hedef seviyeye çekilmesi amaçlanmaktadır." değerlendirmelerini yaptı.



Yellen, para politikasının önceden belirlenmiş sabit bir yöntem olmadığını, şartlara göre şekillendiğini vurgulayarak, ekimde başlayacakları bilanço küçültme programının haziran ayı toplantısında belirtildiği gibi ilerleyeceğini kaydetti.



Fed Başkanı Yellen, sunumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Enflasyon seviyesine dair kaygıların bulunduğunu, bunun para politikalarını nasıl etkileyeceğine dair bir soru üzerine, "Bizim ikili bir hedefimiz var. Bunlardan biri enflasyon, biri de işsizliği azaltmak. Enflasyon birkaç yıldır yüzde 2'lik hedefimizin altında gidiyor. Bunun düşük enflasyon beklentisine yol açtığını da biliyoruz. Eğer yüzde 2'nin altında kalma durumu kalıcı olursa o zaman biz para politikasıyla buna müdahale edebiliriz." dedi.



Yellen, varlık fiyatlarındaki hareketliliğe ilişkin bir soru üzerine, her toplantıda ekonomik görünümü değerlendirmeye çalıştıklarını, döviz kurları dahil tüm finansal şartların politikalarını etkilediğini söyledi.



Varlık fiyatlarının, genel ekonomik görünüme etkisini tahmin etmenin çok kolay olmadığını vurgulayan Yellen, buradaki yukarı yönlü hareketlerin piyasa katılımını ve uzun vadeli faiz oranı seviyesini etkileyebildiğini kaydetti.



Yellen, "Bilançonuzu çok kademeli bir şekilde indirme kararınızı açıkladınız. Faiz oranlarının çok düşük, bilançonun da yüksek gideceği bir döneme işaret ettiniz. Eğer beklenmeyen şeyler olursa önümüzdeki günlerde neler olabilir?" sorusu üzerine şunları söyledi:



"Öncelikle böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyleyeyim. Çünkü ekonomik şartların, fonlama faiz oranı hedefimize yakın artırımlar yapabileceğimiz şekilde gelişeceğini öngörüyoruz. Biz size, 'Her ne olursa olsun böyle yapacağız' diye bir söz vermedik. Böyle bir taahhütte bulunmadık. Bunun uygun politika olacağını düşündüğümüzü söyledik. Biz daima ekonomiyi yakından takip ediyoruz. Uygun olduğunu düşündüğümüz politikayı uygulamaya koyuyoruz. Burada bilanço büyüklüğünün yüksek olduğu söylenebilir. Bizim bilanço küçültmesi kademeli ve tahmin edilebilir olacak."



Janet Yellen, "Gelecek yılın haziran ayında görev süreniz tamamlanacak. Bu konu ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşmeniz oldu mu?" sorusunu ise, "Görevimi tamamladıktan sonra neler olacağına dair ya da bundan sonraki niyetlerine dair tartışmayacağımı söylemiştim. Görevinin ilk aşamalarında Başkan Trump ile görüşmüştüm ancak daha sonra bir görüşmem olmadı." şeklinde yanıtladı.