Bilal Erdoğan, hafızlık icazet merasimine katıldı

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi. Merasime katılan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da hafız öğrencilere hediye takdiminde bulundu.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde (AİHL) hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi.



Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "4. Geleneksel Hafızlık İcazet Merasimi"nde, bu yıl hafızlık eğitimini tamamlayan sekiz öğrenci düzenlenen törenle belgelerini aldı. Eğitimini tamamlayan her bir hafız birer altın ve umre ile ödüllendirildi. Öğrencilere ayrıca üniversite öğrenimleri için TÜRGEV ve İdevit tarafından burs verildi.



Okulun bahçesinde düzenlenen merasime katılan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da hafız öğrencilere hediye takdiminde bulundu. Erdoğan daha sonra öğrenciler ve aileleriyle iftar yaptı.