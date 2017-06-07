Bilal Erdoğan, Beykoz'da iftar yemeğine katıldı

Beykoz Belediyesi'nin geleneksel protokol iftarı TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Beykoz Belediyesi, geleneksel protokol iftarını gerçekleştirdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beykoz Korusu Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftara TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve protokol üyeleri katıldı.



Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek, burada yaptığı konuşmada, böyle güzel akşamları nasip ettiği için Allah'a şükrettiklerini belirterek, "Yakın zamanda zor bir dönemden geçtik. Tesirini bir türlü atlatamadık. 15 Temmuz'da halkımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile devlet ricalinin gösterdiği direnişle bu millet tarihinde görülmemiş bir kahpeliği bertaraf etti. Allah bir daha o günleri göstermesin. Bu millet büyük bir millettir." dedi.



Türk milletinin dünya üzerinde itibarlı bir yerde olduğunu ve bütün dünyanın gıptayla baktığını söyleyen Çelikbilek, "Bu topraklar için can vermek, milletimiz için büyük bir iftihardır. 15 Temmuz'da bunu ortaya koyduk. Bugün burada iftar yapabiliyorsak, o gün gösterdiğiniz yiğitçe direnişin sonucudur. Bu millet kıyamete kadar var olacaktır. Kim ne derse desin, yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim." şeklinde konuştu.



İftar programının ardından katılımcılara gül dağıtıldı.