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29 Haziran 2017 11:42 | Son Güncelleme: 29 Haziran 2017 12:59

'Beştepe Karargahı' iddianamesi hazır

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 244 kişi hakkında iddianame düzenlenerek mahkemeye gönderildi.

'Beştepe Karargahı' iddianamesi hazır

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 244 kişi hakkında iddianame düzenlenerek mahkemeye gönderildi.

Etiketler: beytepe karargahıankarafetö15 temmuz


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