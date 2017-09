Beyşehir'de "Atlı Dayanıklılık" yarışmaları yapıldı

Beyşehir ilçesindeki Lukuyanus Anıtı'nın bulunduğu bölgede, TBF ve TJK iş birliğiyle, "Atlı Dayanıklılık" yarışmaları düzenlendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip kaya oyma Lukuyanus Anıtı'nın bulunduğu bölgede, "Atlı Dayanıklılık" yarışmaları düzenlendi.



Türkiye Binicilik Federasyonu (TBF) ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından Fasıllar Mahallesi'nde düzenlenen yarışmalarda, 60 kilometrede Kathy Akkaya birinci, Sıtkı Doğuşlu ikinci, Helene Belley üçüncü olurken, 48 kilometre kalifikasyonda ise Hulusi Tosun birinci, İlyas Uğur ikinci, Muhammed Abdullah Özer üçüncü sırayı aldı.



TBF Başkanı Atıf Bülent Bora, yarışmanın ardından yaptığı konuşmada, atlı dayanıklılığın uluslararası bir disiplin olduğunu söyledi.



Türklerin geçmişten beri ömürlerini at sırtında geçirdiğini anımsatan Bora, "Binicilik sporunu ülke genelinde yaygınlaştırmak ve geliştirmek istiyoruz. Özellikle küçük yaştaki çocuklarımızı bu spora alıştırmalıyız. Bu şekilde onların hem ruhen hem de fiziksel olarak gelişmesine yardımcı oluruz." diye konuştu.



TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci ise bu tür etkinliklerle at sevgisini nesilden nesile aktarmaya çalıştıklarını aktardı.



Bölgede, uluslararası bir at yarış organizasyonu düzenleyerek, 2 bin yıllık tarihi dünyaya tanıtmak istediklerini ifade eden Ekinci, şunları kaydetti:



"Şu an bizimle beraber burada bulunan Prof. Dr. Hasan Bahar ve kıymetli ekibi, önemli bir araştırma gerçekleştirerek tarihte yazılmış en eski at yarışı kurallarını Lukuyanus Anıtı'nda buldular. Bundan sonraki senelerde umuyoruz ki bu yarışmalar ülkemizin turizmine de canlılık katacaktır. Gelecek senelerde cazip ödüllerle yarışmaları hem daha kapsamlı, hem de daha tanınır hale getirmeyi planlıyoruz."