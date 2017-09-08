Beyrut'ta "Klasik Otomobil Fuarı"

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen "Klasik Otomobil Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Üçüncü kez organize edilen fuarın bu yılki teması "Lübnan'ın Otomobilcilik Mirasına Saygı". Beyrut'ta bir alışveriş merkezinde açılan fuarda devlet liderleri, sporcular ve ünlü kişilere ait otomobiller sergileniyor.



Organizasyonun sorumlusu Nadya Ziyade, açıklamada, fuarda 60 aracın yer aldığını belirtti. Ziyade, otomobillerin Lübnanlı bazı aileler ve uluslararası firmaların iş birliğinde getirildiğini söyledi.



Fuarda, 1900'lerin başından 1980'lere uzanan yelpazede otomobiller yer alıyor. Özellikle lüks markaların eski modelleri ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.



Beyrut'taki "Klasik Otomobil Fuarı" 17 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.