Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 ölü

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Küçükpiyale Mahallesi Kasımpaşa Fırını Sokak'ta sahur yapan bir grupla, sokağa gelen bir otomobildeki şahıslar arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Otomobildekilerden birinin gruptakilere silahla ateş etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Erdem Zil'in, kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu bildirildi.



Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheliler, Piyalepaşa Bulvarı'ndaki bir benzin istasyonundan yakıt aldıktan sonra ücret ödemeden kaçmak istedi.



Görevlilerin ihbarı üzerine benzin istasyonuna gelen polis ekipleri şüphelilerden birini yakalarken, diğer şüpheliler otomobille kaçtı.



Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.