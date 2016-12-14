Beyoğlu dönüşüme hazırlanıyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, yeni yılda Beyoğlu'nda büyük bir dönüşüm yaşanacağını söyledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüm ve restorasyon çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.



Kentsel dönüşümde bina ve bölge bazında çalışmalar yaptıklarını belirten Demircan, İstiklal Caddesi çevresindeki tarihi bölgede yaklaşık 16 hektarlık alanda 3 bin 300 binada restorasyon çalışmaları yaptıklarını, muhtelif binaların restorasyonlarının dışında bir de toplu organizasyonları olduğunu anlattı.



Tarlabaşı, Sültüce-Örnektepe Dönüşümü ve yakında başlanacak olan Okmeydanı Projesi, devam eden Galataport ve Haliç projeleri örnek veren Demircan, Beyoğlu'nun birçok yerinde başlayan, başlayacak, bitmiş ve devam eden toplu ya da muhtelif büyük restorasyon ve rehabilitasyon çalışmasının 12-13 yıldır devam ettiğini kaydetti.



Örnektepe ve Sütlüce'de kentsel dönüşümün, bir inşaatın başka inşaatları kaydırması sonucu başladığını aktaran Demircan, "Yıkım tehlikesi nedeniyle başlamıştı. Binalarda çatlaklıklar oluştu ve 'Buraya dönüştürelim' diye düşündük. Ocak ayında ihalesi yapılmış olacak. Beyoğlu'nda mahalle konseptini koruyan güzel bir iş, kamu eliyle TOKİ işbirliği ve vatandaşın katılımıyla gerçekleşiyor." diye konuştu.



Örnektepe'de 30 bin metrekarelik iskan edilebilir alan, otoparklarla beraber 71 bin metrekare inşaat alanı olduğunu, Okmeydanı Projesinde ise KİPTAŞ'la anlaştıklarını, yakında detayları kamuoyuyla paylaşacaklarını söyleyen Demircan, yeni yılda Beyoğlu'nda da büyük dönüşümün yaşanacağını ifade etti.



2017'de Tarlabaşı'nın ilk bölümünün biteceğini dile getiren Ahmet Misbah Demircan, "Emek Sinemasında zaten hayata geçmiş çalışmalarımız var. Galataport'ta inşaat çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Örnektepe'de inşaatların yükseldiğini göreceğiz. Okmeydanı'nda hiç yeşil yok, yemyeşil bir Okmeydanı olacak. Hedefimiz bu." dedi.

Kaynak: AA