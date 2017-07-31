Beylikdüzü Belediyesi 2. Yağlı Güreşleri

Başpehlivanlığı Recep Kara elde etti.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 2. yağlı güreşlerde başpehlivanlığı Recep Kara kazandı.



Yakuplu Mahallesi Turgut Özal mesire alanında düzenlenen organizasyona 400'e yakın pehlivan katıldı. Başpehlivanlık için 20 sporcunun mücadele ettiği güreşlerde Recep Kara ve Şaban Yılmaz finale kaldı. Rakibini yenen Recep Kara başpehlivan oldu.



Beylikdüzü Belediyesi ''Güreş Ağalığı'' ihalesini ise geçen yılın ağası Ufuk İnan alarak bu sezonun güreş ağası unvanını da elde etmiş oldu.



Organizasyona, İstanbul Vali Yardımcısı Nihat Nalbant, CHP Milletvekili Dursun Çiçek, Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Müsabakaların ardından dereceye giren pehlivanlara madalyaları ve ödülleri protokol tarafından takdim edildi.