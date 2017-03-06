Beylerbeyi Sarayı Tüneli yenileniyor

Üsküdar-Beylerbeyi hattındaki sahil trafiğini rahatlatmak için geçtiğimiz yıl eylül ayında açılan tarihi tünel bakım için trafiğe kapandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar-Beylerbeyi hattındaki sahil trafiğini rahatlatmak için açılan tarihi Beylerbeyi Sarayı Tünelinin bakım için kapatıldığını söyledi.



Türkmen, 1980'li yılların başlarında kapatılan tünelin yeniden geçtiğimiz eylül ayında ulaşıma açıldığını belirtti.



Tüneli özellikle Beykoz'dan gelmek isteyenlerin boğaz trafiğine takılmadan Üsküdar'a rahat ulaşmaları için açtıklarını ifade eden Türkmen, "Tüneli küçük araçlara açtık. Büyük araçlara açmadık çünkü tünelin içi buna uygun değildi." diye konuştu.



"RESTORASYONU YAPILIYOR"



Tünelin işlediği süreç içinde, yolun altında birtakım bozulmalar olduğunu, zeminde taşların oynadığını dile getiren Türkmen, şunları anlattı:



"Birtakım zemin sıkıntıları yaşadık. Tünelin bu kullanımdan dolayı, üst kısmında taşları tutan sıvalar var, o sıvalarda dökülmeler ortaya çıktı. Tünelimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon birimi tarafından alınan karar gereği kapatıldı. Şimdi bakıma alındı. Tünel yakında tamamlanıp tekrar açılacak. Hiç kimse endişe etmesin. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu gözetiminde de restorasyonu yapılıyor. Tabi tarihi bir eser, tarihi bir doku var orada, onu bozmamamız lazım. Hemen hızlıca yeni bir tamir-tadilatla tüneli açacağız. Bir iki aya açılacak. Çok zor bir iş değil. Çünkü çok güzel estetik bir tünel. O güzelliği yok etmeyelim diye önceden bir tedbir almış olduk."



"SADECE ULAŞIM ANLAMINDA DÜŞÜNMEYİN"



Tünelin olağanüstü ilgi gördüğüne değinen Türkmen, Üsküdar'a gelmek isteyen vatandaşların, tünelden araçlarıyla geçerken çok keyif aldıklarını dile getirdi.



Tünel içinden geçilirken ayrı bir hava yaşandığına işaret eden Türkmen, "Sadece ulaşım anlamında düşünmeyin. O tüneli, özellikle o güzelliği yaşamak için çok insanın tüneli tercih ettiğini biliyorum. Çok da güzel aydınlattık orayı, içerisindeki ışıklandırma güzel oldu. O güzelliği bizim insanlarımız yaşamaya devam edecek." diye konuştu.



"ÜSKÜDAR'A GELENLERE EK BİR ŞERİT AÇIYORUZ"



Türkmen, vatandaşlara yeni bir haber daha vermek istediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdü:



"Üsküdar'a gelmek isteyen vatandaşlar tüneli kullanıyordu, şimdi bir de biz, bu Beylerbeyi Sarayı'nın girişinden itibaren, Hacı Sabancı Lisesi var hemen sağda, o liseye doğru çıkarken ek bir şerit yapıyoruz. Hafif bir kaldırıma da girmek suretiyle müzenin girişinden itibaren, müzenin otoparkı da var, oradan direkt Sabancı Lisesinin önünden Üsküdar'a gelenlere ek bir şerit açıyoruz. Hiç boğaz trafiğine girmeyecekler. Bu şeritle direk Üsküdar'a yukarıdaki tünelden kavuşmuş olacaklar. Bu da çok rahatlatacak. O projemize de bugün yarın başlıyoruz."