Beyaz Saray'dan Papadopoulos açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders: Bu kişi sadece bir kampanya gönüllüsüydü; kıdemli danışman ya da onun gibi biri değildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde dış politika danışmanlarından biri olan ve Rusya soruşturması kapsamında suçlanan George Papadopoulos için, "Bu kişi sadece bir kampanya gönüllüsüydü; kıdemli danışman ya da onun gibi biri değildi." dedi.



Sanders, günlük basın brifinginde, Rusya soruşturması kapsamında Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve onun iş ortağı Rick Gates'in özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından suçlanması ve Trump'ın kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından Papadopoulos'un Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) yalan söylediğini açıklamasıyla ilgili soruları yanıtladı.



Brifingde Amerikan medyasının, özellikle Papadopoulos'un FBI'a, Trump'ın seçim kampanyası ile bazı üst düzey Rus yetkililer arasında ayarlamaya çalıştığı görüşmeler konusunda yalan söylemesiyle ilgili soruları dikkati çekti.



Sanders, bu kişinin kampanyadaki rolünün abartıldığını savunarak, "Bir kez daha söylüyorum; bu kişi sadece bir kampanya gönüllüsüydü, kıdemli danışman ya da onun gibi biri değildi. Minimum rolü olan ve gönüllü danışma kurulunda yer alan bir kişiydi, hepsi bu." yorumunu yaptı.



"YAPTIĞI ŞEY YALAN SÖYLEMEKTİR"



Bir seçim kampanyasının çok sayıda kişiyle yürütüldüğünü ve bunların arasında gönüllülerin de olduğunu kaydeden Sanders, şunları söyledi:



"Papadopoulos, Başkan'ın kampanyası doğru şeyleri yaparken kampanya içinde yanlış bir şeyler yapan birisinin örneğidir. Papadopoulos'un tüm e-postalarını Trump'ın seçim kampanya ekibi özel yetkili savcıya gönüllü olarak vermiştir. Kampanya bu süreçte tamamıyla iş birliği yapmaktadır ve bu sayede soruşturma şu anki aşamasına gelmiştir. Papadopoulos'un yaptığı şey yalan söylemektir, bu kampanyayı değil kendisini bağlar."



Sözcü Sanders ayrıca, Başkan'la Papadopoulos'un bir araya geldiği tek etkinliğin kamuoyunda da bilinen bir toplantı olduğunu, Trump'ın bu kişiyle başka bir buluşmasının olmadığını belirtti.



Papadopoulos'un Rus yetkililerle "başarısız" görüşme çabaları içine girdiğini anlatan Sanders, bu çabası için Trump'ın seçim kampanyasının desteğini veya teşvikini almadığını ve tüm bu adımların "sadece kendisini bağladığını" vurguladı.



MUALLER'İN İLK SUÇLAMALARI GÜNDEMİ SARSTI



Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından 12 ayrı suç isnat edilen Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ile iş ortağı Rick Gates, pazartesi sabahı federal yetkililere teslim olmuş, çıkarıldıkları mahkemede ise haklarındaki suçlamaları reddetmişlerdi.



Aynı gün, Trump'ın seçim kampanyası döneminde dış politika danışmanlığını yapan Papadopoulos'un, Trump kampanyası ile bazı üst düzey Rus yetkililer arasında ayarlamaya çalıştığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan söylediğini kabul ettiği açıklanmıştı.



Trump, konuyla ilgili olarak Twitter hesabından, "Özür dilerim ama bu (Manafort'a itham edilen suçlar), Paul Manafort Trump kampanyasına katılmadan yıllar önceydi. Neden sahtekar Hillary ve Demokratlara odaklanılmıyor? Ayrıca (Rusya ile Trump kampanyası arasında) hiçbir gizli iş birliği yok!" açıklamasını yapmıştı.



Beyaz Saray Sözcüsü Sanders da suçlamaları, "Bugünkü iddiaların Başkan Trump, Trump'ın seçim kampanyası ve kampanya aktiviteleriyle hiçbir ilgisi yok." sözü ile değerlendirmişti.