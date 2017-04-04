Beyaz Saray Sözcüsü Spicer: Suriye'de rejim değişikliği bir seçenek değil

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Suriye'deki kimyasal silahlarla düzenlenen saldırıyı kınayarak, saldırının 'Kabul edilemez' olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Suriye'deki kimyasal silahlarla düzenlenen saldırıyı kınadı. Spicer, bu saldırının "Kabul edilemez" olduğunu belirterek "Bu menfur saldırı gözardı edilemez" ifadesini kullandı.

"SALDIRILAR, OBAMA DÖNEMİNİN ZAYIFLIĞININ BİR SONUCU"



Spicer, Suriye'deki bu "hain eylemlerin", Obama döneminin zayıflığının bir sonucu olduğunu ve şu aşamada "Suriye'de rejim değişikliğinin bir seçenek olmadığını" söyledi.