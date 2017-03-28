Beyaz Saray çevresinde şüpheli paket alarmı

Beyaz Saray'ın Kuzey bölgesinde şüpheli bir paket olduğu gerekçesiyle çevredeki sokaklar kapatıldı, incelemelerin ardından ise güvenlik önlemleri tekrar normale döndü.

Beyaz Saray'ın Kuzey bölgesinde şüpheli bir paket olduğu gerekçesiyle çevredeki sokaklar kapatıldı, incelemelerin ardından ise güvenlik önlemleri tekrar normale döndü.



ABD Başkanı Donald Trump'ın ikametgahı olan Beyaz Saray'ın kuzey bölgesinde şüpheli bir kişi ve yanındaki şüpheli paket sebebiyle güvenlik görevlileri alarma geçti.



Şüpheli kişinin gözaltına alındığı ve bomba imha ekiplerinin şüpheli paketi kontrol altına aldığı açıklandı. Güvenlik alarmı gerekçesiyle Beyaz Saray çevresindeki sokaklar yaklaşık iki saat araba ve yaya trafiğine kapalı tutuldu.



Üç sene önce yaşanan bir başka olayda Beyaz Saray'ın önündeki demir parmaklıklardan atlayan ve 64 metre uzunluğundaki bahçeden koşarak geçen 42 yaşındaki Irak gazisi Omar Gonzalez, elindeki bıçağıyla eski Başkan Barack Obama'nın konutuna kadar gitmişti. Skandalın ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Gizli Servis Direktörü Julia Pierson, istifa etmişti.