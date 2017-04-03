Beyaz Saray önünde Sisi protestosu

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşme öncesinde Beyaz Saray önünde protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile bugün Beyaz Saray'da görüşecek olan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Beyaz Saray önünde yüzlerce kişi tarafından protesto edildi, aynı saatlerde ise bir çok Mısırlı da es-Sisi'ye destek gösterisinde bulundu.



Beyaz Saray'daki Trump ve Sisi görüşmesi öncesinde ABD'de faaliyet gösteren bazı insan hakları örgütleri ve Mısırlı vatandaşlar bir araya gelerek es-Sisi'yi protesto etti.

PROTESTOCULAR MURSİ'NİN FOTOĞRAFINI TAŞIDI



Protestocular, Rabia işaretleri eşliğinde Mısır'da demokratik seçimlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğrafını taşıdı.



ABD yönetimine seslenen protestocular, Mısır'da bir darbe yapıldığını ve ABD'nin darbeci bir ülkeyle işbirliği yapmaması yönünde çağrıda bulundu.



Gösterilerde "Katil Sisi Beyaz Saray'da.", "Darbeci Sisi'ye hayır." şeklinde pankartlar taşıdı.

KONGRE'YE ÇAĞRI



ABD Merkezli İnsan Hakları Örgütleri ise dün es-Sisi'nin Beyaz Saray'da Trump'la yapacağı görüşme öncesinde protesto yapacaklarını açıklamışlardı.



"Herkesin Vatanı", "Mısır İçin Demokrasi", "Mısır-Amerikan İlişkileri Merkezi", "CODEPINK", "Gandhi Küresel Barış Araştırmaları Merkezi" ve "Dünyada Demokrasi İçin Diasporadaki Mısırlılar" adlı insan hakları örgütleri, ABD Kongresine "Mısır'la ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi" çağrısında bulunmuşlardı.

"SESSİZ PROTESTO"



Hafta sonu ayrıca, Washington'ın en önemli sembollerinden olan Washington Anıtı önünde bir araya gelen Mısır asıllı Amerikalı yüzlerce kişi, "sessiz" şekilde protesto gerçekleştirmişti.



Protesto gösterisinde, daha önce Mısır'da cezaevinde kaldığı dönemde 1 yıl açlık grevi yapan Mısır asıllı ABD vatandaşı Muhammed Sultan da bir konuşma yapmıştı.