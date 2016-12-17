Beyaz Saray önünde Halep protestosu

Suriye Dayanışma Grubu tarafından Beyaz Saray'ın önünde gerçekleştirilen Halep protestosuna katılan 500'den fazla Amerikalı Müslüman, saldırılarda hayatını kaybedenler için dua etti ve saygı duruşunda bulundu.

Göstericiler, Halep'te yaşanan katliamları ve buna dünyanın sessiz kalmasını protesto etti.



Halep'te hayatını kaybedenleri sembolize eden kısa bir gösteri sunulan ve Haleplilere dua edilen protestoda, Esed rejimi aleyhinde slogan atıldı.



Aslen Suriyeli bir katılımcı, ailesinin Halep'te olduğunu ve yaşananları gördükçe gözyaşlarını tutamadığını anlattı ve "Halep'le dayanışma halindeyiz; çünkü Halep asla düşmeyecek." dedi.



Daha sonra Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne kadar bir yürüyen yüzlerce kişi Halep için dua etti.



Çok sayıda kadın ve çocuğun da katıldığı "Halep" protestosu olaysız sona erdi.

NEW YORK'TA DA PROTESTOLAR VARDI

ABD'nin New York kentindeki Washington Square Park önünde toplanan göstericiler, Suriye rejiminin ve destekçilerinin Halep kentindeki sivillere yönelik yaptığı saldırıları protesto etti.

Kaynak: AA