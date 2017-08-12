Beyaz Baretliler'e saldırı: 7 ölü

Suriye'nin İdlib ilinde sivil savunma merkezine kimliği belirsiz kişilerin saldırısında 7 görevli hayatını kaybetti.

Suriye'nin Türkiye sınırında, muhaliflerin kontrol ettiği İdlib ilindeki sivil savunma (Beyaz Baretliler) merkezine düzenlenen saldırıda 7 görevli yaşamını yitirdi.



Sivil savunma sözcüsü Husam Hallak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah gün doğumuyla kimliği belirsiz silahlı bir grubun Sermin beldesindeki sivil savunma merkezine silahlı saldırı gerçekleştirdiğini kaydetti.



Hallak, "Saldırıda nöbet tutan 7 çalışanımızı öldürdüler." dedi.



Silahlı grubun iki kurtarma aracını, telsizleri ve beyaz baretleri çalarak olay yerinden uzaklaştığını belirten Hallak, "Saldırganlar merkezimizden araç gereç çaldılar. Bunlarla planlı bir eylem yaprak bizleri töhmet altında bırakmalarından endişe ediyoruz." diye konuştu.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Türkiye'de 2013'de AKUT tarafından eğitilen Beyaz Baretliler (White Helmets) adını, örgütteki gönüllülerin arama kurtarma faaliyetleri sırasında başlarına taktığı beyaz baretlerden alıyor.



Şimdiye kadar on binlerce insanı kurtaran Beyaz Baretliler, aralarında kadınların da bulunduğu 3 bin civarında kişiyle çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ölenlerin cenazeleriyle ilgilenen yardım örgütü, saldırılardan sonra hayatta kalanlara insani destek sağlıyor.