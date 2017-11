Beyaz Baretlilerden Doğu Guta'ya acil yardım çağrısı

Suriye’de Sivil Savunma ekipleri, başkent Şam'da Esed rejiminin Doğu Guta’ya uyguladığı ablukanın sona ermesi ve bölgeye insani yardımların girmesi çağrısında bulundu.

Suriye’de binlerce sivilin hayatını kurtaran Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, başkent Şam’da Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya acil insani yardım çağrısı yaptı.



Sivil Savunma ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Esed rejiminin ve destekçilerinin 5 yıldır uyguladığı ablukanın son bulmasını istedi.



Açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Suriye meselesiyle ilgilenen bütün uluslararası sivil toplum kuruluşlarına ve Suriye’deki gerginliği azaltma anlaşması garantörlerine yaklaşık 390 bin sivilin yaşadığı Doğu Guta için acil harekete geçmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.



"İNSANİ YARDIMLARIN BİR AN ÖNCE BÖLGEYE GİRMESİ BEKLENİYOR"



Son birkaç aydır ablukanın sertleşmesiyle onlarca kişinin yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, "Uluslararası hukuk ve insan hakları normları gereği Doğu Guta ablukasının bir an önce kırılmasını istiyoruz. BM Güvenlik Konseyinin Suriye ile ilgili 2254 sayılı kararının 13. ve 14. bentlerine göre bölgede uygulanan ablukanın son bulması ve insani yardımların bir an önce girmesi gerekiyor." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, insani koridorların önemine vurgu yapılarak, koridorlar sayesinde bölgeye gıda ve tıbbi malzemelerin güvenli bir şekilde ulaşabileceğine dikkati çekildi.



Esed rejiminin ve destekçilerinin 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesinde, yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.



ABLUKALAR YÜZÜNDEN TEMEK GIDA VE İLAÇ GİİŞİ DURDU



Rejimin 7 aydır sıklaştırdığı abluka yüzünden bölgeye kaçak yollarla sokulabilen temel gıda ürünleri ve ilaçların girişi durdu.



Sivil yerel meclislerin verilerine göre, Doğu Guta'da binden fazla çocuk, besin ve ilaç eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya.



Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 24 Ekim'deki raporunda, bölgede kuşatma süresince 206’sı çocuk, 67’si kadın en az 397 sivilin açlık ve ilaç eksikliğinden hayatını kaybettiğini bildirmişti.a