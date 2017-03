Beyanname verme süreleri uzatıldı

Maliye Bakanı Ağbal, "Bu ayın 23’ünde verilmesi gereken muhtasar beyanname ve 24’ünde verilmesi gereken KDV beyannamesinin verilme süresini 27 Mart’a, gelir vergisi beyanname süresini de 31 Mart tarihine uzattık." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TGRT Haber’de katıldığı programda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Halk oylamasının ardından, Türkiye ekonomisinde beklenen ekonomik görünümü değerlendiren Ağbal, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye’de kalıcı siyasi istikrarı getireceğini söyledi.



Kalıcı siyasi istikrarın da kalıcı ekonomik istikrar anlamına geldiğini vurgulayan Ağbal, genel anlamda bakıldığında yeni sistemin ekonomiye her açıdan olumlu yönde yansıyacağını, bürokrasinin azalacağını, karar mekanizmalarının hızı ile güven ve öngörülebilirliğin artacağını ifade etti.



Referandumun ardından, 2010 referandumundan sonra ne olduysa, aynı şeylerin olacağını dile getiren Ağbal, şunları kaydetti:



"Büyüme oranları yukarı gelecek. 2010’da da aynısı olmuş, enflasyon aşağı gelecek. Bütçe dengesi aşağı gelecek, çünkü ekonomideki iyileşme bütçe dengesini iyileştirecek, 2010 referandumunda da aynısını görmüşüz. Ülkenin kamu maliyesinde borç stoku aşağı gelecek. Merkez Bankasının rezervleri artacak. Yine 2010 referandumunda olan şey, kur aşağı gelmiş. Bugün de aynı şey olacak. Türkiye’nin risk primi 2010 Eylül referandumundan sonra hızla düşmüş, yine aynısı olacak, Türkiye’nin risk primi aşağı gelecek. Borsa bugün iyi ama daha da iyileşecek."



Ağbal, yeni sistemde bütçeyi kimin hazırlayacağı konusuna da açıklık getirdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bütçeyi Meclise Cumhurbaşkanı’nın sunacağı bilgisini veren Ağbal, “Maliye Bakanlığı yine bütçe çalışmalarının koordinasyonunu yapan, bunları yürüten bakanlık olarak devam edecek. Maliye Bakanlığı bütçe hazırlık evresiyle ilgili bütün çalışmalarını bugün yapıyor ve Başbakanlığa sunuyor, yeni sistemde de Maliye Bakanlığı bütün hazırlıklarını yapacak ve Cumhurbaşkanlığına sunacak. Onun için bütçedeki yenilik arz eden husus, Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunun yerine Cumhurbaşkanlığının gelmiş olması." dedi.



ÖTV İNDİRİMİ KAPSAMINDAKİ BEYAZ EŞYA SATIŞLARI YÜZDE 42 ARTTI



Beyaz eşya için getirilen ÖTV, mobilya için ise getirilen KDV teşvikinin süresinin uzayıp uzamayacağı sorusu üzerine de Ağbal, Bakanlar Kurulu kararıyla 30 Nisan’a kadar beyaz eşyada ÖTV’yi kaldırdıklarını, mobilyada ise yüzde 18 olan KDV’yi yüzde 8’e indirdiklerini hatırlattı. Ağbal, şöyle devam etti:



"Yapmış olduğumuz indirim gerçekten piyasada bir hareketlenme meydana getirdi. Bugün arkadaşlar bana kapsamı çok daha geniş bir beyaz eşya istatistiği getirdiler. Son 1 yılda, yani Şubat’tan Şubat’a ÖTV indirimini kapsayan ürünler itibarıyla toplam satışlarda yüzde 42 artış var. Çamaşır makinesi satışlarında yüzde 35 artış olmuş, bulaşık makinesinde yüzde 44,5’e kadar gitmiş, toplamda da yüzde 42,1. Bu neyi gösteriyor? Demek ki yapmış olduğumuz indirim etkisini gösteriyor, vatandaş bu ürünlere olan talebini artırıyor.”



"SÜRE UZATIMI KONUSUNDA ŞU AN İTİBARIYLA VERİLMİŞ BİR KARARIMIZ YOK"



Sürenin uzayıp uzamayacağına ilişkin de Ağbal, bunun, Hükümet olarak verilecek bir karar olduğunu bildirdi.



Ağbal, gelen rakamları takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Gelen rakamlar olumlu sonuçlar gösteriyor, bundan da memnuniyet duyuyoruz. Ama uzatma kararını vermek konusunda şu an itibarıyla verilmiş bir kararımız yok. Nisan ayının sonuna doğru rakamlara bakacağız. Piyasada canlanma noktasında belli bir noktaya gelmişsek, uzatmaya gerek yok. Ancak ekonomide canlanmaya destek olma noktasında hala bir ihtiyaç varsa o zaman da uzatabiliriz."



Diğer sektörlerden de vergi indirim talebi olduğunun hatırlatılması üzerine Ağbal, "Şu ana kadar konut sektöründe önemli vergi indirimleri yaptık, beyaz eşyada yaptık ve mobilya sektöründe yaptık. Şu anda üzerinde çalıştığımız herhangi bir başka vergi indirimi çalışması yok.” ifadesini kullandı.



BEYANNAME VERME SÜRELERİ UZATILDI



Mart ayında verilmesi gereken beyannamelerin süresinin uzatıldığı müjdesini de veren Ağbal, bu yönde gelen talepler üzerine yapılan değerlendirme sonucunda beyanname verme sürelerini uzattıklarını söyledi.



Bakan Ağbal, söz konusu süre uzatımının mükellefleri de muhasebecileri de rahatlatacağını belirterek, "Bu ayın 23’ünde muhtasar beyanname verilmesi gerekiyordu. Bu süreyi 27 Mart’a uzattık. Yine 24 Mart itibarıyla KDV beyannamesi verilmesi gerekiyordu. Bunu da yine 27 Mart’a uzattık. Yıllık gelir vergisi beyannamesi de normalde 27 Mart tarihinde verilmesi gerekiyordu. Bunun da verilme süresini ay sonuna, yani 31 Mart tarihine uzattık. Ama yanlış anlaşılmasın, beyanname verme sürelerini uzattık, ödeme sürelerinde bir değişiklik yok.” ifadelerini kullandı.



“VATANDAŞLARIMIZ BEYANNAME VERME SÜRELERİNİ KAÇIRMASINLAR"



Şubat ayında basit usulde defter tutan yaklaşık 750 bin mükellefin beyannamelerini verdiğini anımsatan Ağbal, mart ayında da 1 milyon 870 bin mükellefin beyanname vereceğini söyledi.



Ağbal, bu ay, ticaret erbabının, zirai kazançlarla uğraşanların, serbest meslek kazancı elde edenlerin, beyannamelerini vereceğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Özellikle dikkat çekmek istediğim husus, kira geliri elde edenler. Yani sahip olduğu evi kiraya verenler, sahip olduğu iş yerini kiraya verenler. Yaklaşık 1 milyon 450 bin vatandaşımızın bu şekilde kiraya verdiği gayrimenkul var. Özellikle konutu olan, yani stopaj suretiyle vergi ödenmeyen, konutu olan bir kişi bu evini kiraya verirse, elde ettiği gelir 3 bin 800 lirayı aşıyorsa yıllık olarak, o takdirde beyanname vermesi gerekiyor. Dolayısıyla beyanname verirse 3 bin 800 liralık kısmı zaten vergiden istisna. Ama eğer beyanname verilmez ise bu takdirde bu istisna hakkından mahrum kalacak. Onun için kira geliri elde eden bütün vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum, 2016 yılında 3 bin 800 lirayı aşan bir kira geliri elde etmişlerse beyannamelerini versinler. Dün itibarıyla yaklaşık 930 bin mükellefimiz Hazır Beyan Sistemi dediğimiz, tamamen internet ortamında üretilmiş beyannameleri kullanarak beyannamesini verdi. Yani yaklaşık 500 bin mükellefimiz henüz daha beyannamesini vermemiş. Dolayısıyla, buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum, beyanname verme sürelerini kaçırmasınlar.”



VERGİ DAİRESİZ VERGİ HİZMETİ...



Günümüzde, vergi beyannamelerinin yüzde 99,5’lik kısmının internet ortamında alındığı bilgisini veren Ağbal, vergi dairelerinin artık vatandaşın gidip gündelik işlerini yaptığı bir yer olmaktan çıktığını, daha fazla analiz yapan, daha fazla vatandaşın talebini karşılayan yerlere dönüştüğünü ifade etti. Bakan Ağbal, "Biz şunu söylüyoruz: Vergi Dairesi fiziken olmadan bütün vergi işlemlerini elektronik ortamda yapalım. Vergi dairesiz vergi hizmeti…" dedi.



MOODY'S'İN DEĞERLENDİRMESİ YÖNLENDİRMEYE DÖNÜK



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye yönelik kararlarını da değerlendiren Ağbal, "Moody’s’in özellikle 16 Nisan referandum sürecine gidilen bu süreçte hiç beklenmedik bir şekilde açıklama yapmış olması zaten bence çok doğru değil. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının açıklama yaparken kendi kredibilitelerini aşağı çekecek, spekülasyon oluşturacak açıklamalardan kaçınmaları lazım. Onun için Moody’s’in yaptığı bu değerlendirmeyi hem zamanlaması itibarıyla hem de seçilen, dikkat çekilmek üzere seçilen konular itibarıyla aceleci ve bir noktada da sanki yönlendirmeye dönük bir rapor olarak görüyorum.”değerlendirmesinde bulundu.



BÜYÜME ORANLARI DAHA DA YUKARI ÇIKACAK



Bakan Ağbal, 16 Nisan’da yapılacak referandum sonrasında Türkiye ekonomisindeki toparlanmanın daha da yukarıya gideceğini söyledi. Büyümede, istihdamda, ihracatta yukarı yönlü bir gelişmenin görüleceğini aktaran Ağbal, 2017’nin ilk çeyrek büyüme rakamlarının, 2016’nın son çeyreğinden daha iyi olacağını kaydetti.



Ağbal, referandumundan sonraki çeyreklerdeki büyüme oranlarının da önceki dönemlerden daha yukarıda olacağını sözlerine ekledi.