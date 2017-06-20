Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşambayı perşembeye bağlayan gece idrak edilecek Kadir Gecesi'nde, Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenecek özel programa katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece idrak edilecek Kadir Gecesi'nde, Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenecek özel programa katılacak.



İslam dininde "bin aydan daha hayırlı" olan Kadir Gecesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde özel bir program düzenlenecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kadir Gecesi'nde Beştepe Millet Camisi'nde olacak.



Programda, Mısır'dan gelen hafız Memduh İbrahim Amir, hafız Adem Kemaneci, Güney Afrikalı hafız Abdurrahman Sadien, Boşnak hafız Senad Podojak Kur'an-ı Kerim okuyacak.



İlahi ve kasidelerin de seslendirileceği program sonrasında sahurunu Millet Camisi'nde yapmak isteyenler için yemek verilecek.



Öte yandan, Millet Camisi'ne gelenlere akşam ve yatsı namazları arasında dondurma ikramı da yapılacak.