BES'teki fon tutarı 73 milyar lira

Katılımcı sayısının 6 milyon 839 bine yükseldiği BES'teki fon tutarı 73 milyar 96 milyon liraya ulaştı.

Hazine Müsteşarlığının Sigortacılık Sektörü Göstergeleri kitapçığına göre, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) kişi sayısı 2015'ten bu yana artmaya devam ediyor. 2015'te sistemdeki kişi sayısı 6 milyon 38 bin 432 kişi iken, bu sayı 2016'da 6 milyon 625 bin 759'a, 2017'de ise (29 Eylül itibarıyla) 6 milyon 839 bin 860'a yükseldi.



Yıllar boyunca sistemdeki fon tutarında da artış oldu. Fon tutarı 2015'te 47 milyar 999 milyon lira, 2016'da 60 milyar 848 milyon lira, 2017'de de (29 Eylül itibarıyla) 73 milyar 96 milyon lira olarak gerçekleşti.



Şirketler, emeklilik yatırım fonlarının genel dağılımına bakıldığında, fonların yüzde 40,37'si tahvil-bonoda kullanıyor. Geri kalanları ise altın, eurobond, yabancı menkul kıymetler, katılma hesapları, pay, repo-ters repo, takasbank para piyasası, vadeli mevduat, vadeli işlemler nakit teminatları, özel sektör borçlanma araçlarında değerlendiriliyor.



Ödenen devlet katkısı tutarları da yıllar boyunca arttı.



Devlet katkısı tutarı; 2013'te 1 milyar 225 milyon lira, 2014'te 1 milyar 814 milyon lira, 2015'te 2 milyar 427 milyon lira, 2016'da 2 milyar 937 milyon lira, 30 Eylül 2017 itibariyle de 2 milyar 455 milyon lira olarak gerçekleşti.



Bireysel emeklilik sisteminde 30 Eylül 2017'ye kadar 2 milyon 178 bin 29'u kamu olmak üzere toplam 7 milyon 835 bin 978 sertifika yürürlüğe girdi. Bunlardan 4 milyon 493 bin 598 sertifika için cayma ve ayrılma hakkı kullanıldı. Halen 3 milyon 342 bin 380 sertifika yürürlükte bulunuyor.



