Beşir Derneği'nden Küçükçekmece'de iftar

Beşir Derneği, Küçükçekmece'de vatandaşlara iftar verdi.

Halkalı Meydanı'nda gerçekleştirilen iftar programında, Halkalı Nakşibend İlahi Grubu tarafından ilahi konseri verildi.



Dernek gönüllüleri tarafından yemek dağıtımı yapılan iftar programına katılanlar akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı.



Beşir Derneği Küçükçekmece Şubesi Başkanı Fatih Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gönüller Yapmaya Geldik" sloganıyla "Bir Kalp Bir Kap" projesi kapsamında iftar programını dernek olarak tüm Türkiye çapında düzenlediklerini söyledi.



Güven, dernek olarak, alan el ile veren eli birleştiren projelerle yollarına devam edeceklerini ifade etti.



İftar programına, Beşir Derneği üye ve gönüllülerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.