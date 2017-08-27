Beşir Derneği'nden ihtiyaç sahibi çocuklara bayram hediyesi

Beşir Derneği, Kurban Bayramı öncesinde yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi 5-12 yaşlarındaki yaklaşık bin çocuğa bayramlık dağıtacak.

Beşir Derneği Ankara Bölge Müdürlüğü Lojistik Merkezi'nde düzenlenen dağıtım töreninde, açıklama yapan derneğin Ankara Bölge Müdürü Ahmet Doğan, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi bin çocuğu bayram öncesinde sevindirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Türkiye'nin 250 noktasında faaliyet gösteren Beşir Derneğinin Sakarya'da başlayan "Yetim ve İhtiyaç Sahiplerine Bayramlık Giysi Projesi"nin Ankara'da devam ettiğini ifade eden Doğan, 5-12 yaşlarındaki ihtiyaç sahibi yaklaşık bin çocuğa bayramlık giysi dağıtarak, mutlu olmalarını istediklerini kaydetti.



Bayramda ihtiyaç sahibi ailelerin çoğuna evlerine bir ay yetecek kadar gıda yardımı yapacaklarını da belirten Doğan, "Biz istiyoruz ki ihtiyaç sahibi insanlar mahzun kalmasın, çocuklar bir tek hediye paketi ile gülümsesin." şeklinde konuştu.

Başta Türkiye’nin 81 ilinde olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde de insani yardım faaliyetlerini sürdüren Beşir Derneği, vekaleten kurban bağış organizasyonu da gerçekleştirerek kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.