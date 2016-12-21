Beşir Derneği, Halepliler için çadır kent kuruyor

Beşir Derneği, Halep’te yaşanan son tahliyeler sonrası güvenli bölgeye bin çadırlık bir çadır kent kurmak için kampanya başlattı.

Beşir Derneği, Halep’te yaşanan son tahliyeler sonrası güvenli bölgeye bin çadırlık bir çadır kent kurmak için kampanya başlattı.



Beşir Derneği Başkanı Cevdet Şanlı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Semerkand Vakfı, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Mostar Gençlik, Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu (Genç-Kon) ve Uluslararası Kardeşlik Barış ve Ahlak Derneği (UKBA) başkan ve yöneticileriyle başlattıkları "Halep İçin Uzat Elini" yardım kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu.







Suriye’deki iç savaş başladığı günden bu yana, Beşir Derneğinin Türkiye genelindeki 250 temsilciliği ve kardeş kuruluşlarıyla Suriye halkının yanında olduklarını ifade eden Şanlı, "Hiçbir ayrım gözetmeksizin bugüne kadar yapmış olduğumuz faaliyetlerimizi, en son Halep katliamı karşısında bigane kalmamak, ateşe bir damla da olsa su dökmek adına bir araya gelerek, bu onmaz yaraya bir nebze de olsa merhem olmak için gayretlerimizi arttırma kararı aldık." diye konuştu.



BEŞİR DERNEĞİ'NDEN "HALEP İÇİN UZAT ELİNİ" KAMPANYASI (VİDEO)



Şanlı, Halep'in insanlığın, tükenmişliğinin son noktası ve sözün bittiği yer olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:



"Bizim gücümüze güç katmamız, halkımızda zaten var olan hassasiyeti daha yukarılara taşımak için burada toplandık. Bu toplantımızın bu amaca hizmet edeceğine inancımız tamdır. Bu inanç ve kararlılıkla tekrar ediyoruz, dünyanın neresinde olursa olsun, akan kan ve gözyaşını uluslararası camia durdurmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde, o kan ve gözyaşı hepimizi boğacaktır."



Halep’ten tahliye edilen Suriyelilerin şimdi de farklı sorunlarla mücadele ettiğini belirten Şanlı, "Sınırımıza dayanmış olan bu insanların, güvenli bölgeler oluşturularak, insanca yaşamasını sağlamak bizim hem insani hem de imani sorumluluğumuzdur. Fırınımızın kapasitesini en az iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Sıcak yemek hizmetimizi daha da arttırmak istiyoruz. Güvenli bölgede en az bin çadırlık çadır kent oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Kendilerinin yanı başlarındaki ateşin söndürülmesi, insanların dertlerinin dindirilmesi için bir şeyler yapmak zorunda olduklarını dile getiren Şanlı, sözlerini "Yapmazsak bu yangın gelip bizi de bulur. Bunun idrakindeyiz. Dünyanın gözü önünde Aylan bebekler, Umran çocuklar ölürken, biz seyirci kalamayız, karanlığa kızmak yerine bir mum yakmayı kendimize şiar edindik. Bunun için bugün buradayız. El birliği ile bir an önce Halep başta olmak üzere, bütün Suriye’de ve diğer mazlum coğrafyalarda kan ve gözyaşı dursun istiyoruz. Halep yok olursa, Halepli yok olur. Halepli yok olursa, biz yok oluruz. Bizim varlık sebebimizdir Halep." diye tamamladı.

Kaynak: AA