Beşir Derneği depremzedelerin yanında

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan depremin ardından AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalan vatandaşlara, Beşir Derneğince günde üç öğün sıcak yemek dağıtılıyor.

Samsat ilçesi ve bazı köylerde etkili olan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından, AFAD ve Türk Kızılayı başta olmak üzere, birçok yardım kuruluşu vatandaşlara yardım etmek için büyük bir çaba harcıyor.



Beşir Derneği de ilçenin 700 kişilik Kale Mahallesi'nde sabah, öğle ve akşam vatandaşlara sıcak yemek ve ekmek ikramında bulunuyor.



Derneğin Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Abdühakim Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından bölgede AFAD, kaymakamlık, Kızılay ve belediye ile hizmet paylaşımı yapıldığını aktardı.



Beşir Derneği olarak ilçenin bir mahallesine üç öğün sıcak yemek verdiklerini ifade eden Bayram, "İnsanlar deprem nedeniyle evlerine girmeye korkuyor ve çadırlarda yaşamak zorundalar. Dernek olarak insanlar çadırda kaldıkları sürece yemek dağıtımlarımız devam edecek. Adıyamanlı ve Samsatlı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.



Bu arada vatandaşlar dün etkili olan yağmurun ardından güneşin yüzünü göstermesiyle rahat bir nefes aldı.