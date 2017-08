Beşir Derneği, bu Kurban Bayramı'nda da yüzler güldürecek

İslam âleminin önemli günlerinden biri olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Beşir Derneği bu yıl da hayrınıza vesile olmak için kurban kesim ve dağıtım çalışmalarına hız verdi.

Beşir Derneği, Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde kurban kesim ve dağıtım faaliyetlerini bu yıl da büyük bir titizlik ile sürdürecek. Beşir Derneği Temsilcilikleri ve gönüllüleri, kurban hizmetlerinin daha sağlıklı ve düzenli yürütülmesi, kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı yapılması noktasında yapılan toplantılar ve verilen eğitimlerle hazır hale getirildi.



Bu bayram da vacip, şükür, akika, adak ve benzeri niyetler ile kurban bağışı yapacak vatandaşların hayırlarına vesile olmak isteyen Beşir Derneği, yine mahzun ve mahcup gönüllerin müjdeleyicisi olmayı hedefliyor.



Beşir Derneği, başta Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren 250 temsilciliğiyle ülkemizin en ücra noktasına kadar ulaşıyor, kurban bağışlarının paylarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor. Ayrıca Balkanlar’da, Afrika’da, Orta Asya ve Uzak Doğu’da da vekâleten kurban kesim ve dağıtım hizmeti yürütüyor.



Beşir Derneği, vekâleten kurban kesim vecibesini, kadrolarının uzmanlığı ve fedakârlığı ile İslami usullere göre yerine getirirken, aynı zamanda aldığı sorumluluğun bilinciyle hareket etmektedir.



Beşir Derneği, çalışmalarına öncelikle kurbanlık hayvanların belirlenmesi, kesim yerlerinin ayarlanması ve düzenlenmesi ile işe başlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlık hayvanların kesim esnasında eziyet çekmemesi için gerekli ekipmanları hazırlayan Beşir Derneği, kurban kesim yerlerinin temizliğine büyük önem verecek.



"Kurban, her şeyden önce bir ibadettir" düsturuyla hizmetlerini sürdüren Beşir Derneği, müftülük görevlisi hocaların da gözetiminde, kesimlerin İslami şartlara uygun olmasına özen göstermektedir. Bağışçılardan alınan vekâletler kasaplara verildikten sonra kesim işlemi başlamakta, bir taraftan kesim devam ederken diğer taraftan kesime nezaret eden ilgili noterle birlikte resmi işlemler tamamlanmaktadır.



Kesimin her aşamasının koordinatörlüğünü üstlenen Beşir Derneği alınan her bağışı, verilen her vekâleti bir emanet biliyor. Bu sebeple kesimin herhangi bir aşamasında yaşanacak en ufak bir hataya, olası en küçük hijyen problemine veya bir gram etin israfına müsaade etmiyor. İşte bu yüzden kesimden önce kurbanlıkları kontrol eden uzman veterinerler, kesimden sonra da etleri kontrol ederek olası sağlık problemlerinin de önüne geçmiş oluyor.



Beşir Derneği, 2017 yılı için vekâlet yoluyla kurban bağış bedelini yurt içinde ve yurtdışında 700 TL olarak belirlerken, bağışçılarına anlaşmalı bankalar için 3 taksit imkânı da sunmaktadır.



Bağışçılar www.kurbanbagisla.com adlı web sitesinden kolayca on-line bağış yapabilecek ya da hisse bedelini Beşir Derneği’nin IBAN numaralarına EFT veya havale yöntemiyle kurban bağışında bulunabilecektir.



Kurban bağışları 0216 375 4042 numaralı telefondan da yapılabileceği gibi yurt genelinde bulunan temsilcilikler ve şehir meydanlarında kurulacak stantlardan makbuz karşılığı olabilecektir.



Bağışçılar, Beşir Derneği resmi internet sayfasında bulunan “Bağış Takip Sistemi” bölümüne tıklayarak kurban bağışlarının nerede ve ne zaman kesildiğine dair bilgilere imkanlar dâhilinde videolu takip yöntemiyle rahatlıkla ulaşabilecektir. Ayrıca kurban seçim, kesim, dağıtım, teslimat gibi bütün bu süreçler, bağışçılara kısa mesaj yöntemiyle bildirilmekte ve bağış kurbanlarının güven içerisinde takip edilmesi sağlanmaktadır.