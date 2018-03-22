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22 Mart 2018 16:30 | Son Güncelleme: 22 Mart 2018 16:32

Beşiktaş'tan sürpriz transfer!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Altay'da forma giyen genç ön libero Atakan Çankaya, Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu olan, bu sezon da liderlik kovalayan Beşiktaş'ın radarına girdi.

Beşiktaş'tan sürpriz transfer!

İzmir ekibinde geçen sezon kısa bir dönem görev yapan Teknik Direktör Ümit Turmuş'un, "Beyaz Atiba" benzetmesi yaparak A takıma kazandırdığı 19 yaşındaki futbolcu için menajerlerin nabız yokladığı öğrenildi. 

Altay yönetimi sezon başında 1.5 milyon TL olarak açıklanan Atakan Çankaya'ın bonservis ücretini iyi performansının ardından son dönemde 4 milyon TL'ye çıkardı. Orta sahadaki hırslı ve mücadeleci futboluyla dikkat genç oyuncu, Ümit Milli Takım'da da forma giyiyor. Bu sezon 21 maçta 1 gol kaydeden Atakan'ın Altay'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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