Beşiktaş'tan sakat futbolcularla ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü haftasında Monaco ile oynanan maçta sakatlanan oyuncularının durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Dusko Tosic'in sol uyluk arka adalesinde (Biceps), Atiba Hutchinson'ın sol uyluk arka adalesinde (Hamstring) zorlanma, Tolgay Arslan'ın sağ bacak baldır adale zarında (Lateral Gastrocnemius) zorlanmaya bağlı kanama, Gökhan Gönül'ün ise sağ diz kapsülünde gerilme tespit edildiği belirtildi.



Siyah-beyazlı oyuncuların tedavisine başlandığını ve tedaviye verecekleri cevaba göre Süper Lig'de 5 Kasım Pazar günkü Göztepe maçında oynayıp oynamayacaklarının kararlaştırılacağı bildirildi.



