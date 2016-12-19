Beşiktaş, Quaresma'ya yeni sözleşme teklif etti

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Albayrak, Quaresma ile yeni sözleşme imzalayacaklarını söyledi.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Portekizli futbolcuları Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığını ve kendisiyle yeni sözleşme imzalayacaklarını söyledi.



Albayrak yaptığı açıklamada, "Quaresma'nın Beşiktaş'tan ayrılma durumu yok. O burada mutlu ve biz de kendisinden memnunuz. Quaresma'ya yeni sözleşme teklif ettik. Tatile gidip gelecek, inşallah yeni sözleşme imzalayacağız." diye konuştu.



Ricardo Quaresma'nın kendisine ait sosyal medya hesabından Şampiyonlar Ligi ile ilgili yaptığı paylaşıma değinen Albayrak, "Kendisiyle konuştum. Paylaşımı Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgilidir. Şampiyonlar Ligi'ni özleyeceği yönündeki bir paylaşımdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA