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24 Temmuz 2017 10:21 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2017 10:25

Beşiktaş'tan Orkan Çınar açıklaması

Siyah-beyazlı kulüp, Gaziantepspor'la genç futbolcunun transferi için görüşmelere başladı.

Beşiktaş'tan Orkan Çınar açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Gaziantepspor'un 21 yaşındaki futbolcusu Orkan Çınar'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan bilgide, "Orkan Çınar'ın transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Genç futbolcu Orkan, geçen sezon Süper Lig'den düşen Gaziantepspor'da 21 resmi maçta 3 gol kaydetti.

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