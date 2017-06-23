Beşiktaş'tan Mario Gomez açıklaması

Beşiktaş Kulübü, önceki sezon kiralık olarak forma giydirdiği Alman futbolcu Mario Gomez'in Wolfsburg'a transfer olmasından dolayı alacağı ödemeyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, Gomez'in geride kalan sezonun başında Fiorentina'dan Wolfsburg'a transfer olduğu hatırlatılarak, şöyle denildi:



"Fiorentina Kulübü tarafından şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 avro olduğu, bu kapsamda şirketimizin bu bedel içinden 525.000 avroya hak kazandığı bildirilmiştir.



Şirketimiz yönetim kurulu ve hukuk müşavirliği, olası yargısal işlemlerin uluslararası boyutunu da dikkate alarak, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve ülke makamlarından temin edilen belgeleri incelemeye devam etmekte olup, bundan sonraki hukuki sürecin devamında izlenecek adımlar belirlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."