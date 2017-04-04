Beşiktaş'tan Gökhan İnler açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Uluslararası kariyere sahip Gökhan İnler, takımımızın önemli bir ismidir ve transfer olacağı iddiası asılsızdır." ifadeleri kullanıld

Beşiktaş Kulübü, sezon başında kadroya katılan Türk asıllı İsviçreli orta saha oyuncusu Gökhan İnler'in başka takıma gideceği iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

"GÖKHAN İNLER, TAKIMIMIZIN ÖNEMLİ BİR İSMİDİR"



Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, deneyimli futbolcunun transfer görüşmeleri yapmasına izin verildiğine yönelik basın yayın organlarında farklı iddiaların bulunduğu vurgulanarak, "Kulübümüzün hem ligde hem de Avrupa'da çok önemli karşılaşmalarının öncesinde ortaya atılan bu iddialar gerçeklerden uzaktır. Başkanımız Fikret Orman'ın da altını çizerek bahsettiği üzere, uluslararası kariyere sahip Gökhan İnler, takımımızın önemli bir ismidir ve transfer olacağı iddiası asılsızdır." denildi.