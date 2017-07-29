Beşiktaş'tan Dursun Özbek'e teşekkür mesajı

Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in siyah-beyazlı kulübün onursal başkanlarından Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret etmesi üzerine bir teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübünün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in vefatının 66. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninin ardından Süleyman Seba'nın aynı mezarlıktaki kabrini de ziyaret eden Dursun Özbek'in bu tavrı üzerine siyah-beyazlı kulüp teşekkür mesajı paylaştı.



Beşiktaş Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ortak değerlerimize sahip çıkarak, Türk futbolunu birlikte yükselteceğiz. Teşekkürler başkan Dursun Özbek." ifadelerine yer verildi.